Пиоли – о первой победе с Миланом: Команде есть куда расти

Наставник Милана Стефано Пиоли прокомментировал победу над СПАЛом, которая стала дебютной для него на посту главного тренера "россонери".

Напомним, домашняя победа над СПАЛом позволила Милану набрать 13 очков и подняться на 10 место в Серии А. Победу "россонери" принес красивый гол Сусо.

Красивый гол Сусо и первая победа Пиоли в видеообзоре матча Милан – СПАЛ

"Милан создавал хорошие шансы для взятия ворот, но мы сумели реализовать лишь один момент. К сожалению, мы до самого финального свистка вынуждены были волноваться за результат, но такая тяжелая победа может принести пользу команде, в том числе в матче против Лацио.

Сусо? Он отличный игрок, который может дать команде еще больше. Но именно команда имеет большее значение, чем любой отдельно взятый футболист, ведь вы не можете выиграть или проиграть матч из-за одного игрока.

Считаю, что Милану есть куда расти. Приближаются важные матчи, но мы должны подойти к ним без всякого страха", – цитирует Пиоли Football Italia.

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