Красивий гол Сусо та перша перемога Піолі у відеоогляді матчу Мілан – СПАЛ

Мілан мінімально здолав СПАЛ (1:0) у 10-му турі чемпіонату Італії. Дивіться відео гола та огляд матчу Мілан – СПАЛ.

Перемогу "россонері" приніс результативний удар Хесуса Сусо, який незадовго до взяття воріт вийшов на заміну. Іспанець класно виконав штрафний на 63-й хвилині поєдинку та приніс своїй команді важливі 3 очки.

Мілан у рідних стінах здобув мінімальну перемогу над СПАЛом

Ця перемога стала першою для Мілана під керівництвом Стефано Піолі та лише другою за останні півтора місяця. "Россонері" набрали 13 очок та піднялися на 10 місце в турнірній таблиці.

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