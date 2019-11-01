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Красивий гол Сусо та перша перемога Піолі у відеоогляді матчу Мілан – СПАЛ

09:25 351 Читать на русском
Красивий гол Сусо та перша перемога Піолі у відеоогляді матчу Мілан – СПАЛ
Мілан переміг СПАЛ

Мілан мінімально здолав СПАЛ (1:0) у 10-му турі чемпіонату Італії. Дивіться відео гола та огляд матчу Мілан – СПАЛ.

63’ Хесус Сусо
 
63’ Хесус Сусо

Перемогу "россонері" приніс результативний удар Хесуса Сусо, який незадовго до взяття воріт вийшов на заміну. Іспанець класно виконав штрафний на 63-й хвилині поєдинку та приніс своїй команді важливі 3 очки.

Мілан у рідних стінах здобув мінімальну перемогу над СПАЛом

Ця перемога стала першою для Мілана під керівництвом Стефано Піолі та лише другою за останні півтора місяця. "Россонері" набрали 13 очок та піднялися на 10 місце в турнірній таблиці.

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Теги
Мілан - СПАЛ Хесус Сусо Хесус Сусо Мілан Мілан Італія Красиві голи Відеоновини СПАЛ СПАЛ
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