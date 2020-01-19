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Піолі – про перемогу над Удінезе: Повернення Ібрагімовіча стало поштовхом для Мілана

19 січня 18:38 232 Читать на русском
Піолі – про перемогу над Удінезе: Повернення Ібрагімовіча стало поштовхом для Мілана
Стефано Піолі / Фото ФК Мілан

Головний тренер Мілана Стефано Піолі вірить, що перемога над Удінезе (3:2) стане ключовою для його команди.

48’ Анте Ребіч
72’ Тео Ернандес
90+3’ Анте Ребіч
 
Єнс Ларсен 6’
Кевін Лазанья 85’
6’ Єнс Ларсен
48’ Анте Ребіч
72’ Тео Ернандес
85’ Кевін Лазанья
90+3’ Анте Ребіч

"Я дуже задоволений, тому що ми вклали душу і серце в цей результат. Дуже радий, тому що ми і раніше добре працювали, але не могли отримати з цього вигоду.

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Швидкий гол Удінезе позбавив нас ясності. Вони потім добре контролювали простір. Нам потрібно було активніше рухатися. У першому таймі ми навіть створили кілька небезпечних моментів.

Подібні перемоги вселяють команді впевненість. У нас завжди був необхідний настрій. Ми чудово відреагували після поразки в грі з Аталантою. Прихід Ібрагімовіча став поштовхом для нас", – цитує Піолі gazzetta.it.

Після 20-ти турів Серії А Мілан перебуває на 8-й сходинці, маючи в активі 28 очок.

Лечче без Шахова втримав нічию з Інтером, Мілан на останній хвилині вирвав перемогу над Удінезе: 20 тур Серії А, неділя

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Теги
Італія Мілан - Удінезе Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Стефано Піолі Стефано Піолі
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