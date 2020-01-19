Пиоли – о победе над Удинезе: Возвращение Ибрагимовича стало толчком для Милана

Главный тренер Милана Стефано Пиоли верит, что победа над Удинезе (3:2) станет ключевой для его команды.

"Я очень доволен, потому что мы вложили душу и сердце в этот результат. Очень рад, потому что мы и раньше хорошо работали, но не могли извлечь из этого выгоду.

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Быстрый гол Удинезе лишил нас ясности. Они потом хорошо контролировали пространство. Нам нужно было активнее двигаться. В первом тайме мы даже создали несколько опасных моментов.

Подобные победы вселяют команде уверенность. У нас всегда было необходимое настроение. Мы прекрасно отреагировали после поражения в игре с Аталантой. Приход Ибрагимовича стало толчком для нас", – цитирует Пиоли gazzetta.it.

После 20-ти туров Серии А Милан находится на 8-м месте, имея в активе 28 очков.

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