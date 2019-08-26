"Пили і вино, і пиво, але лише в вихідні", – Леоненко розповів, як відпочивали під час його кар'єри

Футбольний експерт Віктор Леоненко пригадав, як любили розслаблятись гравці у часи, коли він був професіональним футболістом.

"У нас головний веселун був Максимов. Хоча ми всі чудили. Ми грали в лото або в карти у мене вдома. Було весело: і дружини були, і собаки. Беженар боявся собаки, а я говорив, що вона не кусається. Потім він уже обнімався і цілувався з нею.

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Хтось вино пив, хтось пиво пив, але тільки у вихідні", – сказав Леоненко в ефірі програми Великий футбол.

Кар'єра колишнього нападника київського Динамо тривала з 1987 по 2002 роки. Сам він втратив роль ключового гравця після розквіту знаменитого дуету Шевченко-Ребров.

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