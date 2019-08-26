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"Пилы и вино, и пиво, но только в выходные", – Леоненко рассказал, как отдыхали во время его карьеры

16:24 106 Читати українською
"Пилы и вино, и пиво, но только в выходные", – Леоненко рассказал, как отдыхали во время его карьеры
Виктор Леоненко / ТК Футбол

Футбольный эксперт Виктор Леоненко вспомнил, как любили расслабляться игроки во времена, когда он был профессиональным футболистом.

"У нас главный весельчак был Максимов. Хотя мы все чудили. Мы играли в лото или в карты у меня дома. Было весело: и жены были, и собаки. Беженар боялся собаки, а я говорил, что она не кусается. Потом он уже обнимался и целовался с ней.

"Я не могу сказать, что он мудак", – Вацко поделился мнением о Леоненко

Кто-то вино пил, кто-то пиво пил, но только в выходные", – сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

Карьера бывшего нападающего киевского Динамо продолжалась с 1987 по 2002 годы. Сам он потерял роль ключевого игрока после расцвета знаменитого дуэта Шевченко-Ребров.

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Динамо Киев Динамо Киев Виктор Леоненко Юрий Максимов Сергей Беженар
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