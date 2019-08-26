"Пилы и вино, и пиво, но только в выходные", – Леоненко рассказал, как отдыхали во время его карьеры

Футбольный эксперт Виктор Леоненко вспомнил, как любили расслабляться игроки во времена, когда он был профессиональным футболистом.

"У нас главный весельчак был Максимов. Хотя мы все чудили. Мы играли в лото или в карты у меня дома. Было весело: и жены были, и собаки. Беженар боялся собаки, а я говорил, что она не кусается. Потом он уже обнимался и целовался с ней.

"Я не могу сказать, что он мудак", – Вацко поделился мнением о Леоненко

Кто-то вино пил, кто-то пиво пил, но только в выходные", – сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

Карьера бывшего нападающего киевского Динамо продолжалась с 1987 по 2002 годы. Сам он потерял роль ключевого игрока после расцвета знаменитого дуэта Шевченко-Ребров.

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