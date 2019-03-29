Піке "запалив" на телешоу: "Скільки разів я тра**вся цього місяця? Сантьяго Бернабеу також рахувати?"

Захисник Барселони Жерар Піке став гостем популярного іспанського телешоу "La Resistencia" на Movistar+. ‏

Тролінг ведучого

"Я знаю, що ти підтримуєш Атлетіко. У мене був шмат сітки з останнього матчу на Кальдероні, але я забув його принести, зрештою, як і футболку збірної Каталонїі. У підсумку я прийшов з порожніми руками.

Каталонське дербі

Фанати Еспаньйола – дуже творчі люди. Вони складають хороші пісні: "Піке – пе*ик", "У Шакіри є хвіст", "Батько твого сина – Вакасо". Вони все поєднюють. Я сильно регочу з цього.

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Прибутки

Я не буду обирати. Я залишу більший спадок, ніж річний бюджет Еспаньйола. Це набагато більше, ніж 57 мільйонів євро.

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Секс

"Скільки разів я тра**вся цього місяця? Сантьяго Бернабеу також рахувати?

Група Барселони у Whatsapp

Вона так і називається – Барса. А на фото стоїть емблема команди. Я сам створив цей чат. Так, ми дуже креативні. Туди залучені усі гравці, адже важливо створювати хорошу атмосферу. Інколи ми додаємо експертів, які підтримують Реал, кидаємо їм зображення свиней, а потім видалямо з групи. Неймар? Ні, його тут немає. У нашому колективі пі**єц яка хороша атмосфера.

Мессі

Він – знатний "троль" з дуже іронічним гумором. Інколи його жарти залишають вас без слів. Лео – цілком нормальний та сучасний хлопець. Так, він також користується Whatsapp, а не спілкується через смс-повідомлення.

Бурха Іглесіас

Він створить нам багато проблем. З віком мені стає все важче, зараз я більш жорсткий. Сподіваюсь, що наступного сезону він гратиме в іншій команді, наприклад, в Сарагосі.

Арбелоа

Якщо він повернеться у збірну Іспанії, я також це зроблю. Ми грали разом багато років.

Ібрагімовіч

Цей чувак найбільше цінує гроші. Одного дня він сказав, що гроші – не найважливіше у нашому житті. Нам просто відпали щелепи. А після паузи він додав: "найважливіше – це багато грошей". Славнозвісне фото з Іброю? Були деякі пестощі (регоче).

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