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Дружина Піке Шакіра звинувачується у шахрайстві та несплаті податків

17:28 278 Читать на русском
Дружина Піке Шакіра звинувачується у шахрайстві та несплаті податків
Шакіра / соцмережі

Відома співачка Шакіра звинувачується у приховуванні коштів від іспанської податкової.

Прокуратура Іспанії порушила кримінальне провадження проти знаменитої колумбійської співачки Шакіри, повідомляє Colombia.com.

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Дружину захисника Барселони Жерара Піке звинувачують за 6 статтями. 42-річна артистка не реєструвала себе податковим резидентом, при цьому проживаючи в Іспанії. Також приховувала доходи через корпоративні мережі та офшори з 2012 по 2014 роки.

Представники Шакіри вже повідомили, що вона готова співпрацювати зі слідством. Також вони стверджують, що вона вже виплатила 14,5 млн євро і більше нічого не винна.

Окрім цього повідомляється, що дружина Піке завжди сплачувала податки та користалась послугами фірми Pricewaterhouse.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Жерар Піке Жерар Піке Шакіра
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