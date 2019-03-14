toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Де Томас може отримати виклик до збірної Іспанії

16:54 160 Читать на русском
Де Томас може отримати виклик до збірної Іспанії
Рауль Де Томас / AS

Нападник Райо Вальєкано Рауль Де Томас може отримати перший виклик до лав національної збірної Іспанії.

Нападник, права на якого належать мадридському Реалу, може бути викликаний до лав національної збірної, повідомляє Marca.

Барселона здобула вольову перемогу над Райо Вальєкано

24-річний гравець перебуває у прекрасній формі в цьому сезоні, відзначившись 11-ма забитими м'ячами в Ла Лізі у 23-х матчах. У минулому році в активі Де Томаса 24 голи в Сегунді.

Повідомляється, що Луїс Енріке розглядає можливість виклику форварда на майбутні матчі з Норвегією та Мальтою замість травмованого нападника Сельти Яго Аспаса.

Рауль Де Томас може стати першим за 19 років гравцем Райо Вальєкано, який отримав виклик до збірної Іспанії.

Теги
Іспанія Євро-2020 Райо Вальєкано Райо Вальєкано Іспанія Іспанія Рауль Де Томас Рауль Де Томас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
4
хв
Динамо
19:55
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук