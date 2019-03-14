Де Томас може отримати виклик до збірної Іспанії

Нападник Райо Вальєкано Рауль Де Томас може отримати перший виклик до лав національної збірної Іспанії.

Нападник, права на якого належать мадридському Реалу, може бути викликаний до лав національної збірної, повідомляє Marca.

Барселона здобула вольову перемогу над Райо Вальєкано

24-річний гравець перебуває у прекрасній формі в цьому сезоні, відзначившись 11-ма забитими м'ячами в Ла Лізі у 23-х матчах. У минулому році в активі Де Томаса 24 голи в Сегунді.

Повідомляється, що Луїс Енріке розглядає можливість виклику форварда на майбутні матчі з Норвегією та Мальтою замість травмованого нападника Сельти Яго Аспаса.



Рауль Де Томас може стати першим за 19 років гравцем Райо Вальєкано, який отримав виклик до збірної Іспанії.