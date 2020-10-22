Ветеран погодився на 50-відсоткове зменшення зарплатні до кінця поточного сезону, повідомляє Sport.es.

Барселона продовжила контракти відразу чотирьох ключових гравців – передбачене зменшення зарплатні і шалені клаусули

Під час обговорення нового контракту Піке сам запитав, яке скорочення потрібне для клубу. Зарплата захисника складає 12,5 млн євро на рік, тобто Барселона за сезон зекономить понад 6 млн завдяки благородності лідера команди. На поступки також погодились тер Штеген, Лангле і де Йонг, але їхнє скорочення складе 30%.

Нагадаємо, Піке перебуває в структурі Барселони з 1997 року (з 2004 по 2008-й був "перерва" на МЮ). Всього він провів за "блаугранас" 548 матчів та виграв 29 трофеїв.

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