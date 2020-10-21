Нові угоди отримали голкіпер Марк-Андре тер Штеген, захисники Жерар Піке та Клеман Лангле, і хавбек Френкі де Йонг, інформує офіційний сайт каталонського клубу.

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Тер Штеген (236 матчів за Барселону) – контракт до 30 червня 2025 року, клаусула в розмірі 500 млн євро. Піке (548 матчів) – контракт до 30 червня 2024 року, клаусула в розмірі 500 млн євро. Щоправда, ветерану "блаугранас" потрібно зіграти певну кількість поєдинків у сезоні 2021/22, щоб угода набула чинності. Лангле (89 матчів) – контракт до 30 червня 2026 року, і клаусула в розмірі 300 млн євро. Де Йонг (47 матчів) – контракт до 30 червня 2026 року, і клаусула в розмірі 400 млн євро.

Також клуб підкреслює, що зазначені гравці погодилися на зменшення зарплатні, враховуючи кризову ситуацію через СOVID-19.

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