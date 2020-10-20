Динамо свій матч у групі G програло, тож потрібно було очікувати на осічку конкурентів на Камп Ноу. В першу чергу, мова йшла про Ференцварош, в основному складі якого вийшли і Зубков, і Харатін. Каталонці також виставили найсильніший лайнап, за виключенням однієї позиції – замість Грізманна на правому фланзі вийшов Трінкау. Крім того, Бускетса у центрі змінив П'яніч.

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"Фраді" прогнозовано з перших хвилин закрилися у середньому блоці, сподіваючись на швидкі контратаки. Барселона, однак, доволі легко проходила оборону угорців, що вилилось у два перспективних моменти до 8-ї хвилини – Мессі зі штрафного метрів з 20-ти пробив у ближню дев'ятку (точно в руки Дібушу), а Лангле замкнув подачу з кутового (вище воріт). Відповідь Ференцвароша шокувала: на 10-й хвилині Нгуен отримав передачу на хід, втік від Лангле у карному майданчику та розрядив гармату ударом в праву дев'ятку – втім, гол не зарахували через офсайд. Барса огризнулася ще одним штрафним, але Мессі вистрілив на трибуни.

Загалом, перша половина першого тайму виглядала дуже веселою. Команди носилися від воріт до воріт на високих швидкостях, що вилилось у фантастичний розмін моментами. На 18-й хвилині забивати міг Мессі, який завдав удару в дотик з лінії карного майданчика під ліву стійку – Дібуш врятував. Ференцварош відповів контрвипадом на 20-й: Нгуен зачепився за м'яч у штрафному, розвернувся навколо Піке та віддав пас на правий край під удар Ісаелу – той потужно вистрілив у хрестовину! Каталонці традиційно для цього матчу огризнулися стандартом, після розіграшу якого з лінії напівкола пробивав Коутінью. Вийшло неточно.

Наскільки круто виглядав Ференцварош до цього розміну, настільки ж сильно він скотився після. В другій половині тайму угорців возили по газону, як душа забажає, а підопічні Сергія Реброва нічим не могли відповісти. На 27-й хвилині це призвело до пенальті внаслідок зміщення Мессі з флангу – Ліонель ефектно пройшов Харатіна та отримав по ногах від Ковачевіча, а потім реалізував "11-метровий". 1:0.

Після цього моменти біля воріт гостей полилися, як із рогу достатку. На 30-й хвилині Фаті потужно стріляв з лінії штрафного – Дібуш впорався. На 36-й він же замикав простріл метрів з восьми – Дібуш парирував ногою! Ще за хвилину Мессі вилітав на побачення з голкіпером та поцілив у поперечину (але там був офсайд), а на 39-й Трінкау отримав передачу на правий край карного майданчика та вистрілив у лівий кут – Дібуш виставив руку й зупинив м'яч.

Втім, скільки ниточці не витися,а кінець один. На 42-й хвилині де Йонг виконав красивий черпачок на Фаті, а той, опинившись прямо перед воротарем "Фраді", пробив з лету – 2:0. Саме з цим рахунком команди й пішли на відпочинок.

На старті другого тайму зміст гри не змінився. Барселона з легкістю плела комбінації на чужій третині поля й двічі загострювала ударами Трінкау – на 48-й хвилині він стріляв метрів з 15-ти дуже неточно, а на 50-й з-за меж штрафного португалець поцілив у площину (Дібуш спіймав м'яч). Зрештою, на 52-й справа дійшла до розгрому: Мессі увірвався у карний майданчик, віддав поперечний пас на Фаті, а той п'яткою перевів м'яч під удар Коутінью з лівого краю – Філіппе пробив точно під ближню стійку! 3:0. Ще за кілька хвилин Мессі міг і четвертий забити, але його прямий удар зі стандарту метрів з 22-х прийняла на себе стінка.

Ференцварош намагався огризатися передачами під ривки швидкого Нгуена. На 60-й хвилині нападнику на правому фланзі штрафного вдалося зачепитися за один з таких пасів, після чого Токмак викотив м'яч під удар Ісаелу з лінії напівкола – той запустив сферу на трибуни. Після цього тренери провели серію замін, і поступово гра сповільнилась. Здавалося, що "Фраді" вже змирилися з розгромом, але на 68-й хвилині сталося перехоплення в центрі поля та закидання від Зубкова на хід Нгуену – Токмака у карному майданчику збив Піке. Арбітр призначив пенальті і вилучив Жерара, а до "позначки" підійшов Харатін. 3:1!

Барселона створила собі проблеми на рівному місці, але розвинути успіх Ференцварошу не вдавалося. Угорці старалися відродити інтригу, перехопивши ініціативу й навіть комбінуючи на чужій половині, але дрібні паузи, вихід Бускетса та офсайди гальмували атаки "Фраді". Нічого цікавого підопічні Сергія Реброва за десять хвилин так і не організували, а на 82-й хвилині все було завершено: гості пропустили контратаку з прострілом Дембеле у спини захисниками, а Педрі замкнув передачу ударом в лівий нижній кут – 4:1. Саме цих гравців Рональд Куман випустив у середині другого тайму.

Ференцварош намагався забити ще й ледь не зробив це на 88-й хвилині, коли Маку дали пробити з лівого кута штрафного в дальній нижній кут. Нето парирував, а Барса покарала за марнотратство на 89-й: Мессі отримав передачу в карний майданчик, розвернувся та викотив пас під удар Дембеле з правого краю – 5:1. Це був останній гол, хоча вже у компенсований час Ліонель міг забити зі стандарту – Дібуш витягнув м'яч з-під поперечки.

Таким чином, Барселона після першого туру групового етапу ЛЧ очолила групу G. Ювентус з трьома очками йде другим, а Ференцварош і Динамо замикають квартет з нулем в графі набраних балів.