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Барселона готує ще 4 гучні трансфери: на радарі перебувають два гравці, стільки ж – на вихід

18:00 1624 Читать на русском
Барселона готує ще 4 гучні трансфери: на радарі перебувають два гравці, стільки ж – на вихід
Неймар та Коутіньйо / Фото Metro

Барселона спробує ще наробити шуму на трансферному ринку.

Після повернення з турне по Японії керівництво Барси зосередились на кадрових змінах в команді.

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До закриття трансферного вікна каталонці спробують завершити підписання захисника Бетіса Фірпо Хуніора та нападника ПСЖ Неймара, повідомляє іспанський журналіст Жерар Ромеро.

Натомість, у таборі "блаугранас" мають намір позбутися хавбека Філіппе Коутінью та форварда Малкома, який близький до переходу в Борусію Д.

Новий сезон для Барси розпочнеться вже 16 серпня матчем проти Атлетіка в першому турі Ла Ліги.

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