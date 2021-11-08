Кадрова ситуація у каталонському клубі може шокувати нового наставника Барси Хаві Ернандеса.

Іспанські журналісти підрахували, що на першому тренуванні Хаві з Барселоною будуть відсутні 21 гравець головної команди "блаугранас".

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Половина з цієї обойми пороз'їжджались у табори національних команд, а друга частина відновлюються у лазареті від різноманітних травм.

Нагадаємо, заради крісла наставника "блаугранас" Хаві достроково припинив співпрацю з катарським Аль-Саддом. Після 12-ти турів Ла Ліги Барса розташувалась на 9-й сходинці.

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