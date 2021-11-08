Хаві проведе перше тренування Барселони з катастрофічними втратами – понад 20 гравців відсутні
22:23 - Читать на русском
Кадрова ситуація у каталонському клубі може шокувати нового наставника Барси Хаві Ернандеса.
Іспанські журналісти підрахували, що на першому тренуванні Хаві з Барселоною будуть відсутні 21 гравець головної команди "блаугранас".
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Половина з цієї обойми пороз'їжджались у табори національних команд, а друга частина відновлюються у лазареті від різноманітних травм.
Нагадаємо, заради крісла наставника "блаугранас" Хаві достроково припинив співпрацю з катарським Аль-Саддом. Після 12-ти турів Ла Ліги Барса розташувалась на 9-й сходинці.
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