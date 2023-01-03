Піке може відновити кар'єру, але лише в одному клубі
3 січня 23:30 - Читать на русском
Жерар Піке може розпочати виступи у ФК Андорра.
Як інформує портал Relevo, Піке хоче повернутися у великий футбол, а саме – у свій ФК Андорра. Раніше Піке заявляв: "Після Барселони я не гратиму за інші команди, і я маю намір стримати своє слово".
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У 2019 році Жерар Піке придбав ФК Андорра, який зараз виступає у другій Сегунді. З того часу клубу не вдалося підвищитися у класі.
Третого листопада Піке оголосив про завершення ігрової кар'єри
Андорра – єдина андорська команда, яка всю свою історію грає в Іспанії.
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