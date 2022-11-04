Напередодні 35-річний Піке приголомшив заявою, у якій анонсував завершення кар'єри. Захисник вирішив не чекати закінчення сезону і достроково розірве контракт з Барселоною.

Барселона знайшла заміну Піке, який вирішив завершити кар'єру посеред сезону

З'ясувалося, що перед стартом сезону Піке повідомили, що Барса хоче підписати ще одного центрального захисника, але Жерар матиме свій ігровий час. Ветеран дійсно вийшов на поле 9 разів, але вважає, що домовленість порушили, адже йому обіцяли більше хвилин, ніж він отримав. На думку Піке, його ставили у склад виключно через відсутність альтернативи, повідомляє Cadena Ser.

Також оборонцю не подобалося, що його звинувачували у всіх провалах. Піке не планував прощатися з клубом посеред сезону, але, засмутившись таким ставленням, ухвалив рішення взагалі завершити кар'єру футболіста.

Піке виступає за Барселону з 2008 року. Виграв 4 ЛЧ 8 титулів чемпіона Іспанії. В його активі 615 матчів за "блаугранас", 53 голи і 15 асистів.