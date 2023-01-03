Как информирует портал Relevo, Пике хочет вернуться в большой футбол, а именно – в свой ФК Андорра. Ранее Пике заявлял: "После Барселоны я не буду играть за другие команды, и я намерен сдержать своё слово".

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В 2019-м году Жерар Пике приобрёл ФК Андорра, который сейчас выступает во второй Сегунде. С тех пор клубу не удалось повыситься в классе.

Третьего ноября Пике объявил о завершении игровой карьеры

Андорра – единственная андоррская команда, которая всю свою историю играет в Испании.

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