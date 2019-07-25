Піке хоче купити для Андорри місце у Сегунді В

ФК Андорра може отримати право виступати у третьому за рангом дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Королівська іспанська футбольна федерація (RFEF) виставила на продаж місце в 3-й лізі країни, повідомляється на офіційному сайті організації.

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Будь-який клуб може купити місце в 3-й лізі за 452 тисячі євро. Ця пропозиція дійсна до сьогодні, 25 липня. Якщо кілька клубів будуть готові виплатити цю суму, основним критерієм відбору стануть спортивні результати команд за підсумками минулого сезону.

Цей процес відбувається через дискваліфікацію клубу Реус, який виступав у другому дивізіоні. Каталонська команда була оштрафована в минулому сезоні через заборгованість перед футболістами. Оскільки клуб не зміг внести необхідну суму до 17 липня, він опустився до 4-ї ліги.

Одним із претендентів на вакантне місце стала Андорра, яка належить захиснику Барселони Жерару Піке. Клуб уже надіслав у RFEF офіційний лист із гарантією внести необхідну суму.

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За інформацією Marca, саме Андорра є фаворитом на те, щоб здобути право виступати у Сегунді В, оскільки представляє той же регіон, що й дискваліфікований Реус, – Каталонію.