Піке поділився амбіціями свого клубу Андорра – у захисника Барселони космічні плани

ФК Андорра, який нещодавно придбав захисник Барселони Жерар Піке, ставить перед собою найвищі цілі.

"Я амбітний. Хотілося б почути в Андоррі гімн Ліги чемпіонів. Але потрібно рухатися крок за кроком.

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Для моєї компанії це особливий проект, тому що він представляє цілу країну", – цитує Піке Marca.

Нагадаємо, Жерар придбав ФК Андорра в грудні минулого року. Клуб представляє 5-й іспанський дивізіон. До фінансування амбітної команди захисник Барси залучає різних зіркових гравців.

В поточному сезоні Прімери Піке провів 30 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 3-ма асистами.

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