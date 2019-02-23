Піке – про скарги Реала на календар: Минулого разу вони відпочивали на день довше, а ми виграли з рахунком 5:1

Захисник Барселони Жерар Піке поділився очікуваннями напередодні матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії з мадридським Реалом.

"Зараз у нас є Мессі і ми насолоджуємося його грою. Ми, каталонці, песимістичні. Ми часто думаємо про те, коли у нас чогось не буде. Тому нам потрібно радіти тому, що Мессі з нами.

Я з нетерпінням чекаю звичного прийому в Мадриді, ми з Реалом вічні суперники. Матч в Кубку Іспанії буде складним, а потім ми будемо думати про Прімеру.

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Минулого разу, коли Реал відпочивав на один день більше, ніж ми, ми виграли з рахунком 5:1. Я знаю, що вони з нетерпінням чекають зустрічі з нами. Вони будуть дійсно готові до матчу, але ми зробимо все можливе, щоб вийти у фінал Кубка.

Що стосується матчу з Реалом в Ла Лізі, то перемога в ньому не гарантує нам титул, але може стати серйозною заявкою.

Зараз ми знаходимося на ключовому відрізку сезону, на нас чекають вирішальні ігри, але ми демонструємо не найкращий футбол. Втім, ми продовжуємо боротьбу в усіх турнірах. Ми живі як ніколи", – цитує Піке Marca.

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Нагадаємо, Реал проведе 2 поєдинки поспіль з Барселоною 27 лютого та 2 березня. Зустрічі відбудуться в рамках матчу-відповіді Кубка Іспанії (рахунок першого поєдинку 1:1) та 26-го туру Ла Ліги відповідно.