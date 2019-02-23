Соларі поскаржився на календар Реала перед матчами з Барселоною

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі поділився очікуваннями від матчу 25-го туру Ла Ліги проти Леванте та не зміг оминути теми майбутніх протистоянь з Барселоною.

"Ми вже втратили очки минулого тижня (поразка від Жирони 1:2 – прим.), відставання від Барселони знову збільшилося. Ми повинні вести боротьбу до кінця.

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Завтра нас чекає матч на стадіоні, де завжди складно грати. Нам потрібно діяти інтенсивно, щоб перемогти. Потрібно включитися в гру з першої хвилини, високо пресингувати суперника.

Майбутні матчі з Барселоною? Календар викликає питання. Неправильно, що ми граємо в різних умовах (у Барселони буде на один день більше для відпочинку – прим.). Звичайно, це серйозне завдання для нашої команди", – цитує Соларі офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Реал проведе 2 поєдинки поспіль з Барселоною 27 лютого та 2 березня. Зустрічі відбудуться в рамках матчу-відповіді Кубка Іспанії (рахунок першого поєдинку 1:1) та 26-го туру Ла Ліги відповідно.

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