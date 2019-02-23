Пике – о жалобах Реала на календарь: В прошлый раз они отдыхали на день дольше, а мы выиграли со счетом 5:1

Защитник Барселоны Жерар Пике поделился ожиданиями накануне матча 1/2 финала Кубка Испании с мадридским Реалом.

"Сейчас у нас есть Месси и мы наслаждаемся его игрой. Мы, каталонцы, пессимистичны. Мы часто думаем о том, когда у нас чего-то не будет. Поэтому нам нужно радоваться тому, что Месси с нами.

Я с нетерпением жду привычного приема в Мадриде, мы с Реалом вечные соперники. Матч в Кубке Испании будет сложным, а потом мы будем думать о Примере.

Солари пожаловался на календарь Реала перед матчами с Барселоной

В прошлый раз, когда Реал отдыхал на один день больше, чем мы, мы выиграли со счетом 5:1. Я знаю, что они с нетерпением ждут встречи с нами. Они будут действительно готовы к матчу, но мы сделаем все возможное, чтобы выйти в финал Кубка.

Что касается матча с Реалом в Ла Лиге, то победа в нем не гарантирует нам титул, но может стать серьезной заявкой.

Сейчас мы находимся на ключевом отрезке сезона, нас ждут решающие игры, но мы демонстрируем не лучший футбол. Впрочем, мы продолжаем борьбу во всех турнирах. Мы живы как никогда", – цитирует Пике Marca.

Герої та лузери Ель Класіко: Коутінью пора в Лондон, на Марсело чекають в Турині, реінкарнація Хаві та перемога Соларі

Напомним, Реал проведет 2 поединка подряд с Барселоной 27 февраля и 2 марта. Встречи состоятся в рамках ответного матча Кубка Испании (счет первого поединка 1:1) и 26-го тура Ла Лиги соответственно.