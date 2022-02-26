Захисник Астон Вілли Метті Кеш теж виступив на підтримку України та захисника Динамо та збірної Польщі Томаша Кендзьори.

Кеш став автором голу в ворота Брайтона та відсвяткував його, знявши футболку, під якою був напис, присвячений Кендзьорі.

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Пізніше він зробив допис у своєму твіттері: "Це було чудово (про свій гол – прим.). Будь сильним, брате, і всі в Україні". Додамо, що Метті Кеш є партнером Кендзьори у збірній Польщі.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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