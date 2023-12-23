Салернітана та Мілан розписали яскраву нічию у 17-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Старт матчу для "россонері" був оптимістичним. Томорі ударом головою завершив колотнечу в карному майданчику Салернітани. Втім, перед перервою 36-річний Фасіо відповів своїми вдалими діями на другому поверсі.

Мілан на останніх хвилинах врятувався від поразки Піппо Індзагі, Фіорентина піднялася у зону Ліги чемпіонів

В середині другого тайму Мілан почав "горіти" через помилку Меньяна. Француз пустив у ближній кут постріл ще одного ветерана – Антоніо Кандреви, якому також 36. Гостям вдалося врятувати лише одне очко, коли "джокер" Йовіч забив на останній хвилині основного часу. 2:2 – Піппо Індзагі з дна Серії А передав привіт головному клубу свого життя.