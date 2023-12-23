Салернитана и Милан расписали яркую ничью в 17-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Старт матча для "россонери" был оптимистичным. Томори ударом головой завершил толкотню в штрафной площади Салернитаны. Впрочем, перед перерывом 36-летний Фасио ответил своими удачными действиями на втором этаже.

Милан на последних минутах спасся от поражения Пиппо Индзаги, Фиорентина поднялась в зону Лиги чемпионов

В середине второго тайма Милан начал "гореть" из-за ошибки Меньяна. Француз пустил в ближний угол выстрел еще одного ветерана – Антонио Кандревы, которому также 36. Гостям удалось спасти только одно очко, когда "джокер" Йович забил на последней минуте основного времени. 2:2 – Пиппо Индзаги со дна Серии А передал привет главному клубу своей жизни.