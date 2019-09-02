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"Під кожним дописом "кольорової" людини в соцмережах є хоча б один расистський коментар", – Лукаку про расизм

18:06 116 Читать на русском
"Під кожним дописом "кольорової" людини в соцмережах є хоча б один расистський коментар", – Лукаку про расизм
Ромелу Лукаку / ФК Інтер

Форвард Інтера Ромелу Лукаку прокоментував расистські образи, які лунали на його адресу під час матчу 2 туру Серії А проти Кальярі (2:1).

"Багато гравців за останній час пережили расистські образи, як і я вчора. Футбол – це гра, якою люди повинні насолоджуватися, ми не повинні приймати ніякої форми дискримінації, яка ганьбить наш спорт. Сподіваюся, що футбольні федерації по всьому світу будуть строго реагувати на прояви дискримінації.

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Соцмережі повинні краще працювати разом з клубами, тому що під кожним дописом кольорової людини ви знайдете хоча б один расистський коментар. Ми роками говоримо про це, але нічого не робиться.

Леді і джентльмени, на дворі 2019 рік. А ми замість прогресу рухаємося назад. Нам, гравцям, потрібно об'єднатися і зробити заяву, щоб гра залишалася чистою, і всі могли їй насолоджуватися", – написав Лукаку у своєму Twitter.

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Теги
Італія Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Інтер Інтер Расизм у футболі
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