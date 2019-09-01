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Інтер здолав Кальярі та очолив турнірну таблицю, Сассуоло розгромив Сампдорію: 2-й тур Серії А, матчі неділі

1 вересня 23:54 64 Читать на русском
Інтер здолав Кальярі та очолив турнірну таблицю, Сассуоло розгромив Сампдорію: 2-й тур Серії А, матчі неділі
Удінезе – Парма – 1:3

У рамках 2-го туру італійської першості не обійшлося без сенсацій. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

50’ Гальвао Жоао Педро
 
Лаутаро Мартінес 25’
Ромелу Лукаку 72’
25’ Лаутаро Мартінес
50’ Гальвао Жоао Педро
72’ Ромелу Лукаку

Чемпіонат Італії 2019/20, 2-й тур

Дженоа – Фіорентина – 2:1

Голи: Сапата, 11, Куаме, 65 – Пульгар, 75 (п.)

Кальярі – Інтер – 1:2

Голи: Жоау, 50 – Мартінес, 29, Лукаку, 72 (п.)

Лечче – Верона – 0:1

Гол: Пессіна, 81

Сассуоло – Сампдорія – 4:1

Голи: Берарді, 29, 36, 43, Траоре, 47 – Квальярелла, 67 (п.)

Удінезе – Парма – 1:3

Голи: Лазанья, 17 – Жервінью, 43, Гаджіоло, 59, Інглезе, 75

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Другий тур Серії А в неділю завершували одночасно шість поєдинків. Дженоа, після нічиєї у першому турі, прагнула здобути перемогу. І вже на 11-й хвилині вийшла вперед: Крістіан Сапата високо вистрибнувши відправив м'яч у нижній кут воріт. У другому таймі Крістіан Куаме збільшив перевагу своєї команди, а на 76-й хвилині Ерік Пульгар з пенальті один м’яч відквитав.

Інтер завітав у гості до Кальярі. Перший тайм дався "чорно-синім" доволі важко, однак їм вдалось на 25-й хвилині розписатись у воротах суперника – Лаутаро Мартінес після передачі Стефано Сенсі головою з близької відстані поцілив у лівий кут воріт. На початку другого тайму Жоао Педро рахунок зрівняв. А на 72-й хвилині Ромелу Лукаку з пенальті встановив остаточний рахунок у матчі.

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Поєдинок між Лечче та Вероною впевнено наближався до нульової нічиєї, однак наприкінці матчу Маттео Пессіна влучним пострілом здобув для Верони перемогу. Наш Євген Шахов вийшов у стартовому складі і був замінений на 65-й хвилині.

Сассуоло, не особливо переважаючи суперника, примудрився ще у першому таймі забити у ворота Сампдорії три сухих голи – хет-триком відзначився Доменіко Берарді. Хамед Траоре на початку другого тайму довів рахунок до розгромного. Дещо підсолодив Сампдорії поразку одинадцятиметровий, який чітко реалізував Фабіо Квальярелла.

Удінеза та Парма у першій половині зустрічі обмінялись голами: на 17-й хвилині відзначився Кевін Лазанья, а на 43-й Жервінью рахунок зрівняв. А у другому таймі зусиллями Рікардо Гаджіоло та Роберто Інглезе гості довели матч до переможного.

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