Інтер здолав Кальярі та очолив турнірну таблицю, Сассуоло розгромив Сампдорію: 2-й тур Серії А, матчі неділі

У рамках 2-го туру італійської першості не обійшлося без сенсацій. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 2-й тур

Дженоа – Фіорентина – 2:1

Голи: Сапата, 11, Куаме, 65 – Пульгар, 75 (п.)

Кальярі – Інтер – 1:2

Голи: Жоау, 50 – Мартінес, 29, Лукаку, 72 (п.)

Лечче – Верона – 0:1

Гол: Пессіна, 81

Сассуоло – Сампдорія – 4:1

Голи: Берарді, 29, 36, 43, Траоре, 47 – Квальярелла, 67 (п.)

Удінезе – Парма – 1:3

Голи: Лазанья, 17 – Жервінью, 43, Гаджіоло, 59, Інглезе, 75

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Другий тур Серії А в неділю завершували одночасно шість поєдинків. Дженоа, після нічиєї у першому турі, прагнула здобути перемогу. І вже на 11-й хвилині вийшла вперед: Крістіан Сапата високо вистрибнувши відправив м'яч у нижній кут воріт. У другому таймі Крістіан Куаме збільшив перевагу своєї команди, а на 76-й хвилині Ерік Пульгар з пенальті один м’яч відквитав.

Інтер завітав у гості до Кальярі. Перший тайм дався "чорно-синім" доволі важко, однак їм вдалось на 25-й хвилині розписатись у воротах суперника – Лаутаро Мартінес після передачі Стефано Сенсі головою з близької відстані поцілив у лівий кут воріт. На початку другого тайму Жоао Педро рахунок зрівняв. А на 72-й хвилині Ромелу Лукаку з пенальті встановив остаточний рахунок у матчі.

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Поєдинок між Лечче та Вероною впевнено наближався до нульової нічиєї, однак наприкінці матчу Маттео Пессіна влучним пострілом здобув для Верони перемогу. Наш Євген Шахов вийшов у стартовому складі і був замінений на 65-й хвилині.

Сассуоло, не особливо переважаючи суперника, примудрився ще у першому таймі забити у ворота Сампдорії три сухих голи – хет-триком відзначився Доменіко Берарді. Хамед Траоре на початку другого тайму довів рахунок до розгромного. Дещо підсолодив Сампдорії поразку одинадцятиметровий, який чітко реалізував Фабіо Квальярелла.

Удінеза та Парма у першій половині зустрічі обмінялись голами: на 17-й хвилині відзначився Кевін Лазанья, а на 43-й Жервінью рахунок зрівняв. А у другому таймі зусиллями Рікардо Гаджіоло та Роберто Інглезе гості довели матч до переможного.

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