"Под каждым постом "цветного" человека в соцсетях есть хотя бы один расистский комментарий", – Лукаку о расизме

Форвард Интера Ромелу Лукаку прокомментировал расистские оскорбления, звучавшие в его адрес во время матча 2 тура Серии А против Кальяри (2:1).

"Многие игроки за последнее время пережили расистские оскорбления, как и я вчера. Футбол – это игра, которой люди должны наслаждаться, мы не должны принимать никакой формы дискриминации, которая позорит наш спорт. Надеюсь, что футбольные федерации по всему миру будут строго реагировать на проявления дискриминации.

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Соцсети должны лучше работать вместе с клубами, потому что под каждым постом цветного человека вы найдете хотя бы один расистский комментарий. Мы годами твердим об этом, но ничего не предпринимается.

Леди и джентльмены, на дворе 2019 год. А мы вместо прогресса движемся назад. Нам, игрокам, нужно объединиться и сделать заявление, чтобы игра оставалась чистой, а все могли ей наслаждаться", – написал Лукаку в своем Twitter.

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