Фанат Осасуни кинув на поле бутерброд під час матчу з Реалом, памплонському клубу пред'явили штраф.

У матчі 22 туру іспанської Ла Ліги між Осасуною і Реалом уболівальник команди господарів кинув на поле бутерброд, через що головний арбітр зустрічі Хосе Мунуера Монтеро був змушений перервати гру. У зв'язку з цим інцидентом виконавчий комітет Ла Ліги оштрафував Осасуну на 602 євро. Про це інформує Mundo Deportivo.

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Інцидент стався на 64-й хвилині за рахунку 0:0 – Реалу вдалося відкрити рахунок у матчі тільки на 78-й хвилині. Сама зустріч завершилася перемогою мадридської команди з рахунком 2:0.

З огляду на суму штрафу, джерело іронічно зазначає, що вболівальник Осасуни викинув один із найдорожчих бутербродів у світі.

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