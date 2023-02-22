Фанат Осасуны бросил на поле бутерброд во время матча с Реалом, памплонскому клубу был предъявлен штраф.

В матче 22 тура испанской Ла Лиги между Осасуной и Реалом болельщик команды хозяев бросил на поле бутерброд, из-за чего с чем главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро был вынужден прервать игру. В связи с этим инцидентом исполнительный комитет Ла Лиги оштрафовал Осасуну на 602 евро. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Яркие 5 минут дебютанта в видеообзоре матча Осасуна – Реал – 0:2

Инцидент произошёл на 64-й минуте при счёте 0:0 – Реалу удалось открыть счёт в матче только на 78-й минуте. Сама встреча завершилась победой мадридской команды со счётом 2:0.

Учитывая сумму штрафа, источник иронично отмечает, что болельщик Осасуны выбросил один из самых дорогих бутербродов в мире.

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