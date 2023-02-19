Реал 77 хвилин не міг вразити ворота середняка, допоки Вінісіус не змінив роль. Бразилець змарнував купу моментів, а треба було просто передати м'яч партнерам. Коли Віні відкотив під удар Вальверде, то все вийшло ідеально.

Реал переміг Осасуну з двома скасованими голами і асистом дебютанта – мадридці скоротили відставання від Барси

Ще одним героєм Реала став 18-річний Альваро Родрігес. Уругвайський форвард вперше потрапив до заявки на матч Прімери і в кінцівці отримав від Карло Анчелотті близько 5 хвилин. За цей час Альваро встиг оформити два асисти. Щоправда, гол горе-бомбардира Вінісіуса скасували через офсайд, а от м'яч Асенсіо був цілком легітимним – 2:0 на користь Реала.