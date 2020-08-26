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ПФЛ представила календар Першої Ліги на сезон 2020/21

15:07 - Читать на русском
ПФЛ представила календар Першої Ліги на сезон 2020/21
Павло Яковенко та Анатолій Бузник на жеребкуванні розкладу Першої ліги / Сайт ПФЛ

Прес-служба ПФЛ опублікувала розклад та базові дати матчів на прийдешній сезон Першої ліги.

Базовою датою початку нового чемпіонату Першої ліги є 5 вересня, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

ПФЛ офіційно затвердила склад учасників Першої та Другої ліг на сезон 2020/21

У новому сезоні візьмуть участь 16 команд – через фінансові труднощі, щільність календаря та коронавірусну загрозу було прийнято рішення не розширювати склад учасників Першої ліги.

До слова, календар змагань другої за престижем ліги України складається шляхом жеребкування. Повний розклад усіх матчів та базові дати можна переглянути на сайті ПФЛ.

Розклад перших турів виглядає наступним чином:

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