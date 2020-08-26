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ПФЛ представила календарь Первой лиги на сезон 2020/21

15:07 - Читати українською
ПФЛ представила календарь Первой лиги на сезон 2020/21
Павел Яковенко и Анатолий Бузник на жеребьевке расписания Первой лиги / Сайт ПФЛ

Пресс-служба ПФЛ опубликовала расписание и базовые даты матчей на грядущий сезон Первой лиги.

Базовой датой начала нового чемпионата Первой лиги есть 5 сентября, сообщает официальный сайт ПФЛ.

ПФЛ официально утвердила состав участников Первой и Второй лиг на сезон 2020/21

В новом сезоне примут участие 16 команд – из-за финансовых трудностей, плотности календаря и коронавирусной угрозы было принято решение не расширять состав участников Первой лиги.

К слову, календарь соревнований второй по престижности лиги Украины составляется путем жеребьевки. Полное расписание всех матчей и базовые даты можно посмотреть на сайте ПФЛ.

Расписание первых туров выглядит следующим образом:

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