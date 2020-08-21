ПФЛ офіційно затвердила склад учасників Першої та Другої ліг на сезон 2020/21

ПФЛ затвердила склад учасників та формат проведення чемпіонатів Першої та Другої ліг сезону 2020/21, повідомляє офіційний сайт організації.
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Через фінансові реалії, щільність календаря та коронавірусну загрозу клуби підтримали пропозицію не розширювати склад учасників Першої ліги. Новий сезон у ній розпочнуть 16 команд. Натомість Друга ліга знову візьме старт із двома групами за географічним принципом у форматі 14+13 команд, які зіграють у два кола.
До складу ПФЛ також прийняли дев’ять новачків: Дніпро (Черкаси), Яруд (Маріуполь), ФК Чернігів, Перемога (Дніпро), Епіцентр (Дунаївці), Рубікон (Київ), Карпати (Галич), Метал (Харків), Карпати (Львів). Крім того, два клуби змінили свої назви. Так, Оболонь Бровар відтепер Оболонь, а Гірник став Кривбасом.
Склад учасників Першої ліги:
Склад учасників Другої ліги:
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