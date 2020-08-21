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ПФЛ офіційно затвердила склад учасників Першої та Другої ліг на сезон 2020/21

17:45 - Читать на русском
ПФЛ офіційно затвердила склад учасників Першої та Другої ліг на сезон 2020/21
Конференція ПФЛ / фото прес-служби організації

Чергова конференція Професіональної футбольної ліги прийняла нових членів організації та окреслила контури чемпіонату 2020/21 в Першій і Другій вітчизняних лігах.

ПФЛ затвердила склад учасників та формат проведення чемпіонатів Першої та Другої ліг сезону 2020/21, повідомляє офіційний сайт організації.

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Через фінансові реалії, щільність календаря та коронавірусну загрозу клуби підтримали пропозицію не розширювати склад учасників Першої ліги. Новий сезон у ній розпочнуть 16 команд. Натомість Друга ліга знову візьме старт із двома групами за географічним принципом у форматі 14+13 команд, які зіграють у два кола.

До складу ПФЛ також прийняли дев’ять новачків: Дніпро (Черкаси), Яруд (Маріуполь), ФК Чернігів, Перемога (Дніпро), Епіцентр (Дунаївці), Рубікон (Київ), Карпати (Галич), Метал (Харків), Карпати (Львів). Крім того, два клуби змінили свої назви. Так, Оболонь Бровар відтепер Оболонь, а Гірник став Кривбасом.

Склад учасників Першої ліги:

Склад учасників Другої ліги:

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