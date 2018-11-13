Скандальний Кашшаї судитиме протистояння Мілевського та Реброва

Арбітр Віктор Кашшаї, який нещодавно призначив у ворота Шахтаря ганебний пенальті, судитиме матч українців в чемпіонаті Угорщини.

Незабаром, 24 листопада, в чемпіонаті Угорщини Кішварда Артема Мілевського зустрінеться з Ференцварошем Івана Петряка, який очолює Сергій Ребров.

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Головним арбітром поєдинку призначено Віктора Кашшаї.

Українським вболівальникам Кашшаї відомий незарахованим голом України у ворота Англії на Євро-2012, а також нещодавнім фейлом у матчі Шахтаря та Манчестер Сіті – угорець призначив епічний пенальті у ворота "гірників" після того, як Стерлінг зашпортався об газон.

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