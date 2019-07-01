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Петряк офіційно представлений в статусі гравця Фехервара

14:09 1863 Читать на русском
Петряк офіційно представлений в статусі гравця Фехервара
Іван Петряк / Фото УАФ

Хавбек Іван Петряк вперше з'явився на публіці у формі своєї нової команди.

Угорський Фехервар презентував новачка, який перейшов з Шахтаря.

Петряк написав прощального листа фанатам Ференцвароша, які його проклинали за зраду

У сезоні 2018/19 Петряк виступав за інший гранд угорського футболу, Ференцварош, і навіть здобув з ним чемпіонське звання. Однак, команда Сергія Реброва не змогла домовитися з екс-гравцем Зорі щодо повноцінного трансферу.

Віді, який підписав Петряка, офіційно змінить назву

Нагадаємо, Петряк підписав з Фехерваром контракт терміном на чотири роки.

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Теги
Світ Українці за кордоном Іван Петряк Іван Петряк Ференцварош Ференцварош Фехервар Фехервар
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