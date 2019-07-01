Петряк офіційно представлений в статусі гравця Фехервара

Інтерв’ю — 16:00 4525
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"Проти Тимощука відкрили дві кримінальні справи". В екс-капітана збірної України – великі проблеми із законом
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Динамо може повернутись до трансферу Матара – Гельзін назвав справжню причину зриву переходуУкраїна — 15:50 1572
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Грав за Реал проти Динамо, був одноклубником Шевченка та виграв ЛЧ: що відомо про Жуліо Сезара – нового тренера ОлімпікаУкраїна — 14:35 3721
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Неймар відмовляється летіти на збори ПСЖ – перемовини з Барселоною стали інтенсивнішимиІспанія — 13:04 1601
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Від Заварова до Шахова: всі українці, які потрапляли у клуби Серії АОвертайм — 12:00 4458