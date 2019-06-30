toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Петряк написав прощального листа фанатам Ференцвароша, які його проклинали за зраду

19:30 1578 Читать на русском
Петряк написав прощального листа фанатам Ференцвароша, які його проклинали за зраду
Іван Петряк / Fradi

Півзахисник Іван Петряк вирішив написати прощального листа вболівальникам команди, яку він покинув зі скандалом.

"Шановні фанати, у мене було достатньо часу подумати, перш ніж написати цього прощального листа. Це завжди непросто зробити, але в моєму випадку це дуже легко, тому що мені не потрібно щось вигадувати... Я просто пишу від чистого серця. ⠀

У футбольному світі все відбувається швидко, особливо, коли ви не чекаєте змін. Так було в червні 2018 року, коли я приїхав до Фраді в статусі гравця. Це те, що відбулося за останні два місяці. ⠀

Результати жеребкування 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи – Петряк, Сваток та Ко дізнались потенційних суперників

Перш ніж почати нову професійну пригоду, я відчуваю необхідність і задоволення від прощання і подяки всім у Фраді. Президент, Сергій Ребров, медичний персонал, Орос Пал, Тамас Хайнал, директори, співробітники, мої колишні партнери, з якими ми боролися в кожній грі на полі за цю емблему, і весь персонал Фраді. ⠀

Ми розділили короткий, але важливий і напружений період разом. Я вірив, що розставання буде іншим, але це життя. І воно триває... ⠀

Це місто, цей клуб – вони назавжди залишили незабутній слід в моїй пам'яті. Це був рік, в якому прихильники Фраді в черговий раз показали себе особливими, унікальними, зрілими, а також критичними, вони здатні розуміти ситуації і перетворювати свою пристрасть в позитивну енергію для команди. ⠀

Петряк і його вагітна дружина отримали погрози від гендиректора Ференцвароша, – агент хавбека Піроженко

Я щиро дякую всім шанувальникам і прихильникам цього чудового клубу, який є і завжди буде частиною мого життя. З любов'ю, Іван Петряк", – написав хавбек у своєму Instagram.

Нагадаємо, після успішного завершення сезону Петряк змінив Ференцварош на принципового суперника команди – Фехервар. За це йому дісталася значна порція різкої критики від керівництва і фанатів Фраді, які назвали гравця збірної України "зрадником".

Dear fans, I have enough time to think before I seat to wright this farewell letter. ⠀ It's always not easy to do that but in my case it's very easy because I don't need to think up something....I just wright with my open heart. ⠀ In football world things happen quickly, especially when you don't expect them. That's how it was in June 2018 when I came to Fradi as a player. That's what has happened in the last two months too. ⠀ Before I take on a new professional adventure, I feel the need - and the pleasure - to say goodbye to and thank all at Fradi. ⠀ The President, Sergey Rebrov, medical staff, Orosz Pal, Tamas Hajnal, the directors, employees, my guys from the dressing rum with whom we fight every game on the pitch for this badge and all of the staff at Fradi. ⠀ We shared a short but important and intense period together. I believed that it was another ends but it's life. Life is going on...... ⠀ It's in difficult that a man and a player grows, understands, improves. I've said it many times and I'll repeat it today: I'm convinced that these year in Eagles will remain indelible in my story. ⠀ They've been year in which Fradi fans, once again, have proven themselves to be special, unique, mature and also critical, but able to understand situations and turn their passion into positive energy for the team. ⠀ A salute to Fradi, which welcomed me with open arms from the very beginning of my career in a club. ⠀ My sincere thanks go to all the fans and supporters of this great club which is - and always will be - a part of my life. ⠀ With love, Ivan Petryak ⠀ @ftcofficial #hajrafradi #ferensvaros #petryak #ivanpetryak

Допис, поширений Ванька Петряк (@petryak1994)

blog_ava
Копа Амеріка-2019: визначились півфінальні пари турніру
00:17
5181
Теги
Світ Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Головне Іван Петряк Іван Петряк Фехервар Фехервар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
66
дн
:
21
год
:
37
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук