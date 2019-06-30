Петряк написав прощального листа фанатам Ференцвароша, які його проклинали за зраду

Півзахисник Іван Петряк вирішив написати прощального листа вболівальникам команди, яку він покинув зі скандалом.

"Шановні фанати, у мене було достатньо часу подумати, перш ніж написати цього прощального листа. Це завжди непросто зробити, але в моєму випадку це дуже легко, тому що мені не потрібно щось вигадувати... Я просто пишу від чистого серця. ⠀

У футбольному світі все відбувається швидко, особливо, коли ви не чекаєте змін. Так було в червні 2018 року, коли я приїхав до Фраді в статусі гравця. Це те, що відбулося за останні два місяці. ⠀

Результати жеребкування 2 кваліфікаційного раунду Ліги Європи – Петряк, Сваток та Ко дізнались потенційних суперників

Перш ніж почати нову професійну пригоду, я відчуваю необхідність і задоволення від прощання і подяки всім у Фраді. Президент, Сергій Ребров, медичний персонал, Орос Пал, Тамас Хайнал, директори, співробітники, мої колишні партнери, з якими ми боролися в кожній грі на полі за цю емблему, і весь персонал Фраді. ⠀

Ми розділили короткий, але важливий і напружений період разом. Я вірив, що розставання буде іншим, але це життя. І воно триває... ⠀

Це місто, цей клуб – вони назавжди залишили незабутній слід в моїй пам'яті. Це був рік, в якому прихильники Фраді в черговий раз показали себе особливими, унікальними, зрілими, а також критичними, вони здатні розуміти ситуації і перетворювати свою пристрасть в позитивну енергію для команди. ⠀

Петряк і його вагітна дружина отримали погрози від гендиректора Ференцвароша, – агент хавбека Піроженко

Я щиро дякую всім шанувальникам і прихильникам цього чудового клубу, який є і завжди буде частиною мого життя. З любов'ю, Іван Петряк", – написав хавбек у своєму Instagram.

Нагадаємо, після успішного завершення сезону Петряк змінив Ференцварош на принципового суперника команди – Фехервар. За це йому дісталася значна порція різкої критики від керівництва і фанатів Фраді, які назвали гравця збірної України "зрадником".