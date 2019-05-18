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Віді, який підписав Петряка, офіційно змінить назву

18 травня 00:01 2076 Читать на русском
Віді, який підписав Петряка, офіційно змінить назву
Іван Петряк / ФК Ференцварош

Віді, куди щойно перейшов український хавбек Іван Петряк, з сезону 2019/20 отримає нову назву.

Віді на своєму офіційному сайті повідомив, що з сезону 2019/20 клуб називатиметься Фехервар.

Петряк офіційно перейшов у Віді

Ця назва періодично вже була з 1995 по 2009 роки. Сам клуб базується у місті Секешфехервар.

17 травня Віді офіційно оголосив про підписання українського хавбека Івана Петряка, який провів сезон 2018/19 у складі головного конкурента – Ференцвароша, де став чемпіоном Угорщини.

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Світ Іван Петряк Іван Петряк Українці за кордоном Віді Віді
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