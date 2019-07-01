Петряк официально представлен в статусе игрока Фехервара

Хавбек Иван Петряк впервые появился на публике в форме своей новой команды.

Венгерский Фехервар представил новичка, который перешел из Шахтера.

Петряк написал прощальное письмо фанатам Ференцвароша, которые его проклинали за предательство

В сезоне 2018/19 Петряк выступал за другой гранд венгерского футбола, Ференцварош, и даже добыл с ним чемпионское звание. Однако, команда Сергея Реброва не смогла договориться с экс-игроком Зари относительно полноценного трансфера.

Види, который подписал Петряка, официально сменит название

Напомним, Петряк подписал с Фехерваром контракт сроком на четыре года.