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Петряк официально представлен в статусе игрока Фехервара

14:10 133 Читати українською
Петряк официально представлен в статусе игрока Фехервара
Иван Петряк / Фото УАФ

Хавбек Иван Петряк впервые появился на публике в форме своей новой команды.

Венгерский Фехервар представил новичка, который перешел из Шахтера.

Петряк написал прощальное письмо фанатам Ференцвароша, которые его проклинали за предательство

В сезоне 2018/19 Петряк выступал за другой гранд венгерского футбола, Ференцварош, и даже добыл с ним чемпионское звание. Однако, команда Сергея Реброва не смогла договориться с экс-игроком Зари относительно полноценного трансфера.

Види, который подписал Петряка, официально сменит название

Напомним, Петряк подписал с Фехерваром контракт сроком на четыре года.

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Иван Петряк Иван Петряк Ференцварош Ференцварош Фехервар Фехервар
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