Кубок Угорщини, фінал

Фехервар – Уйпешт – 0:0 (0:1 – додатковий час)

Гол: Кастраті, 101

Вилучення: Рус, 90+1 (друга жовта картка, Фехервар), Алеф, 97 (друга жовта картка, Фехервар)

Екс-захисник збірної України забив 5 гол за сезон і тягне команду в еліту європейського чемпіонату

Фінальний поєдинок між міцним середняком чемпіонату Угорщини і претендентом на срібло першості, який пройшов на нейтральному полі (Пушкаш Арені у Будапешті), видався доволі нудним. Команди обидва тайми провели у в'язкій боротьбі, більше переживаючи за власні ворота, аніж за атаку. Гаряче стало лише наприкінці матчу.

Вже у доданий час Адріан Рус не впорався з емоціями і побачив перед собою другу жовту картку, залишивши Фехервар у меншості на додаткові екстра-тайми. Бразильський півзахисник Алеф вирішив скласти компанію своєму одноклубнику і, вийшовши на заміну, протягом 6 хвилин встиг заробити два "гірчичники". У дев'ятьох боротися проти суперника було нелегко, що й довів захисник Уйпешта Лірім Кастраті, вивівши свою команду вперед на 101-й хвилині. Цей гол став єдиним у матчі.

До слова, український півзахисник Фехервара Іван Петряк вийшов з перших хвилин і провів на полі увесь матч. Українець втратив шанс здобути перший трофей з командою після переходу з Ференцвароша у 2019 році.

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