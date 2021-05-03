Гості, у складі яких виступає українець Артем Путівцев, упродовж матчу тричі виходили вперед, але Гурнік щоразу знаходив у собі сили відігратися, забивши рятівний гол на 6-й компенсованій хвилині.

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Путівцев забив другий гол Термаліки, результативно підключившись на подачу з кутового. У нинішньому сезоні це вже п'ятий забитий м'яч українського центрбека. Артема можна назвати справжнім лідером команди, адже він 5 разів виводив команду на матч із капітанською пов'язкою. Термаліка наразі очолює другий дивізіон, маючи хороші шанси піднятися у Екстраклясу.

До слова, Путівцев з лютого 2016-го року виступає за Термаліку, куди перебрався у статусі вільного агента після прощання з Металістом. Захисник провів один повний матч у складі збірної України – тоді "синьо-жовті" мінімально здолали Кіпр у спарингу.

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