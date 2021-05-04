Кубок Венгрии, финал

Фехервар – Уйпешт – 0:0 (0:1 – дополнительное время)

Гол: Кастрати, 101

Удаление: Рус, 90+1 (вторая желтая карточка, Фехервар), Алеф, 97 (вторая желтая карточка, Фехервар)

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Финальный поединок между крепким середняком чемпионата Венгрии и претендентом на серебро первенства, который прошел на нейтральном поле (Пушкаш Арене в Будапеште), показался довольно скучным. Команды оба тайма провели в вязкой борьбе, больше переживая за свои ворота, чем за атаку. Горячо стало лишь в конце матча.

Уже в добавленное время Адриан Рус не справился с эмоциями и увидел перед собой вторую желтую карточку, оставив Фехервар в меньшинстве на дополнительные экстра-тайма. Бразильский полузащитник Алеф решил составить компанию своему одноклубнику и, выйдя на замену в течение 6 минут успел заработать два "горчичника". Вдевятером бороться против сопернике было нелегко, что и доказал защитник Уйпешта Лирим Кастрати, выведя свою команду вперед на 101-й минуте. Этот гол стал единственным в матче.

К слову, украинский полузащитник Фехервара Иван Петряк вышел с первых минут и провел на поле весь матч. Украинец потерял шанс завоевать первый трофей с командой после перехода из Ференцвароша в 2019 году.

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