Петраков викликав у збірну України U-17 сімох львів’ян і жодного "динамівця"

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков запросив на навчально-тренувальний збір 19 гравців.

9 жовтня розпочався збір юнацької збірної України U-17 (футболісти не старші 2003 року народження), яка 11 та 13 жовтня зіграє два домашні товариських матчі проти команди Вірменії. Перший поєдинок відбудеться в Бучі на стадіоні Ювілейний о 13:00. Другий – пройде в Києві у той же час на НТК ім. В. Баннікова

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До цих зустрічей у складі "синьо-жовтих" готуватимуться 19 гравців, повідомляє УАФ.

Воротарі: Павло Ісенко (Ворскла), Ілля Ольховий (Львів).

Захисники: Марк Мампассі, Едуард Козик (обидва – Шахтар), Віталій Роман, Євгеній Биков (обидва – Карпати), Гліб Савчук (УФК-Карпати).

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Півзахисники: Артур Микитишин, Михайло Хромей, Олег Очеретько (усі – Шахтар), Микита Кононов, Сергій Лебедєв (обидва – СК Дніпро-1), Василь Танчак (Львів), Максим Хлань (Карпати), Давід Фоменко (МФК Металург), Богдан Шубін (Шальке).

Нападники: Денис Шостак (Шахтар), Назарій Федурко, Дмитро Шостак (обидва – Карпати).

Нагадаємо, що команда Олександра Петракова готується до кваліфікаційного раунду Євро-2020 (U-17), який проходитиме в Португалії у листопаді поточного року. Там збірна України зіграє з Грузією (13-го числа), Албанією (16-го) й Португалією (19-го).

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