Збірна України U-17 стала переможцем турніру в Латвії

Підопічні Олександра Петракова переграли Північну Македонію і виграли товариський турнір у Латвії.

Турнір чотирьох збірних, 3 тур

Україна U-17 – Північна Македонія U-17 – 3:1

Голи: Волошин, 19, Микитишин, 56, Яцик, 88 – 11

Україна U-17 перемогла Туреччину в рамках товариського турніру

Україна U-17: Ісенко, Роман, Танчак, Савчук, Дячук, Кононов (Маленков, 71), Лебедєв (Шубін, 46), Яцик (Бомащук, 88), Хлань (Микитишин, 46), Волошин (Шостак, 65), Горбач (Попов, 60).

Збірна України U-17 у завершальному турі турніру чотирьох збірних, що проходив у Латвії, зустрілась з однолітками з Північної Македонії. Балканці швидко відкрили рахунок, але за 8 хвилин Волошин відновив рівновагу, а по перерві Микитишин та Яцик принесли перемогу "синьо-жовтим". За підсумками турніру підопічні Олександра Петракова набрали 7 очок і стали переможцями турніру.