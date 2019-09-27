Шубін відхилив пропозицію виступати за збірну Німеччини через бажання представляти Україну

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков підбив підсумки товариського Турніру чотирьох збірних.

"Рівень турніру досить пристойний. Латвійці й на нещодавньому турнірі Віктора Баннікова виглядали непогано. Ми могли забити, але хлопцям не вистачало холоднокровності. Але вже на гру з Туреччиною нам вдалося зробити деякі поправки.

Збірна України U-17 стала переможцем турніру в Латвії

Перший тайм був, можна сказати, ідеальним у виконанні нашої збірної. Із македонцями гол пропустили після кутового, але незабаром зрівняли рахунок, а після перерви дотиснули опонента. Але суперник, однозначно, гідний.

Шубіну було непросто. Йому потрібно було звикнути до нашої схеми гри. Але до кінця турніру Богдан, схоже, вже повністю освоївся. На наступний збір я буду його викликати, аби тільки в нього вийшло вирішити питання з клубом. Хоча наш наступний збір збігається з датами УЄФА.

"Деякі гравці не дотягують до рівня збірної України U-17", – Петраков

Шубін, між іншим, відхилив пропозицію виступати за збірну Німеччини, мотивуючи це тим, що хоче грати за Україну", – поділився Петраков у коментарі офіційному сайту УАФ.

Варто зазначити, що Шубін грає на позиції центрального хавбека і всю кар'єру провів у Німеччині, хоча є уродженцем Донецька. Права на півзахисника належать Шальке.