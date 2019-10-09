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Петраков вызвал в сборную Украины U-17 семерых львовян и ни одного "динамовца"

21:57 63 Читати українською
Петраков вызвал в сборную Украины U-17 семерых львовян и ни одного "динамовца"
Сборная Украины U-17 / УАФ

Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков пригласил на учебно-тренировочный сбор 19 футболистов.

9 октября начался сбор юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2003 года рождения), которая 11 и 13 октября сыграет два домашних товарищеских матча против сборной Армении. Первый поединок состоится в Буче на стадионе Юбилейный в 13:00. Второй – пройдет в Киеве в то же время на НТК им. В. Банникова

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К этим встречам в составе "сине-желтых" будут готовиться 19 футболистов.

Вратари: Павел Исенко (Ворскла), Илья Ольховый (Львов).

Защитники: Марк Мампасси, Эдуард Козик (оба – Шахтер), Виталий Роман, Евгений Быков (оба – Карпаты), Глеб Савчук (УФК-Карпаты).

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Полузащитники: Артур Микитишин, Михаил Хромей, Олег Очеретько (все – Шахтер), Никита Кононов, Сергей Лебедев (оба – СК Днепр-1), Василий Танчак (Львов), Максим Хлань (Карпаты), Давид Фоменко (Металлург З.), Богдан Шубин (Шальке).

Нападающие: Денис Шостак (Шахтер), Назарий Федурко, Дмитрий Шостак (оба – Карпаты).

Напомним, что команда Александра Петракова готовится к квалификационному раунду Евро-2020 (U-17), который пройдет в Португалии в ноябре текущего года. Там сборная Украины сыграет с Грузией (13-го числа), Албанией (16-го) и Португалией (19-го).

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