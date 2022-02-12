Петраков: Домовився з Луческу та Йовічевічем, на черзі Скрипник
Наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков активно працює у відрядженні.
"Зараз буду присутнім на тренуваннях – з Мірчею Луческу домовився, що подивлюся на підготовку Динамо. Він сказав: "Приїжджай, немає жодних питань".
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Я вже був у Роберто Де Дзербі на двох тренуваннях. Теж жодних проблем нема. Домовився з Ігорем Йовічевічем про тренування. Подзвоню ще Віктору Скрипнику, поговорю. План – до 20 лютого об’їхати всі клуби, подивитися на збірників, поговорити. Може, комусь напхати трохи.
Нові імена? Я всіх хлопців знаю в Україні. Я живу тут, вже 12 років працюю у збірних. Звичайно, я стежу за хлопцями – за всіма нашими футболістами", – сказав Петраков у коментарі каналу "Футбол".
До слова, наставник збірної України вже встиг побувати на тренуваннях Вереса, Шахтаря, Руха та Чорноморця.
Нагадаємо, 24 березня Україна зіграє на виїзді з Шотландією в рамках плей-офф відбору ЧС-2022.
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