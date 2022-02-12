"Зараз буду присутнім на тренуваннях – з Мірчею Луческу домовився, що подивлюся на підготовку Динамо. Він сказав: "Приїжджай, немає жодних питань".

Петраков відвідав тренування Чорноморця та Руха – наставник збірної України поспілкувався з Григорчуком та Кучуком

Я вже був у Роберто Де Дзербі на двох тренуваннях. Теж жодних проблем нема. Домовився з Ігорем Йовічевічем про тренування. Подзвоню ще Віктору Скрипнику, поговорю. План – до 20 лютого об’їхати всі клуби, подивитися на збірників, поговорити. Може, комусь напхати трохи.

Нові імена? Я всіх хлопців знаю в Україні. Я живу тут, вже 12 років працюю у збірних. Звичайно, я стежу за хлопцями – за всіма нашими футболістами", – сказав Петраков у коментарі каналу "Футбол".

До слова, наставник збірної України вже встиг побувати на тренуваннях Вереса, Шахтаря, Руха та Чорноморця.

Нагадаємо, 24 березня Україна зіграє на виїзді з Шотландією в рамках плей-офф відбору ЧС-2022.

Трансфери УПЛ зима-2022: масова міграція з Динамо і Шахтаря в Європу та інші переходи