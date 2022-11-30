"Контракт Петракова з УАФ спливає в кінці року, але це ж не означає, що 1 січня він перестане бути тренером національної команди. Така ситуація можлива лише тоді, коли Сергій Ребров чи хтось інший офіційно підпише угоду з УАФ.

Насправді існує декілька варіантів розвитку подій навколо головного тренера української збірної. Перший: Ребров очолює команду до березня та готує її до гостьового матчу відбору Євро-2024 проти Англії, а Петраков відступає. Другий: Петраков готує збірну до зустрічі з англійцями, а Ребров приходить вже влітку.

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Третій: можливо, Руслан Ротань увійде до штабу Реброва. Тому Петраков може залишитися в національній збірній України до завершення фінальної частини молодіжного чемпіонату Європи-2023 (кінець червня-початок липня), а потім очолити молодіжну збірну України.

Ще є варіантик, що на матч з Англією збірну України може готувати хтось з майбутніх помічників Реброва. В такому випадку Петракову доведеться чекати трішки більше часу. Але всі ці варіанти можливі лише за домовленості між Петраковим та главою УАФ Андрієм Павелком. Петраков не має претензій до Павелка, оскільки той дав йому "роботу його життя". Але ще питання, чи буде Павелко президентом УАФ на момент розвитку ситуації з тренерами", – резюмував Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

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