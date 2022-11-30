"Контракт Петракова с УАФ истекает в конце года, но это же не означает, что 1 января он перестанет быть тренером национальной команды. Такая ситуация возможна только тогда, когда Сергей Ребров или кто-нибудь другой официально подпишет соглашение с УАФ.

На самом деле, существует несколько вариантов развития событий вокруг главного тренера украинской сборной. Первый: Ребров возглавляет команду до марта и готовит к гостевому матчу отбора Евро-2024 против Англии, а Петраков уходит. Второй: Петраков готовит сборную ко встрече с англичанами, а Ребров приходит уже летом.

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Третий: возможно, Руслан Ротань войдет в штаб Реброва. Потому Петраков может остаться в национальной сборной Украины до завершения финальной части молодежного чемпионата Европы-2023 (конец июня-начало июля), а затем возглавить молодежную сборную Украины.

Еще есть вариантик, что на матч с Англией сборную Украины может готовить кто-нибудь из будущих помощников Реброва. В таком случае Петракову придется ждать немного больше времени. Но все эти варианты возможны только по договоренности между Петраковым и главой УАФ Андреем Павелко. Петраков не имеет претензий к Павелко, поскольку тот дал ему "работу его жизни". Но еще вопрос, будет ли Павелко президентом УАФ на момент развития ситуации с тренерами", – резюмировал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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