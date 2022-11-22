"За моєю інформацією, Ребров в Україні зустрічався не тільки з Павелком, а й з представниками Офісу Президента. Зокрема, з паном Єрмаком. Я можу повторити те, що раніше казав: є принципова згода від Реброва на цю співпрацю з УАФ та збірною.

Ребров приїхав до Києва, щоб зустрітися з представниками УАФ, – джерело

Тільки не можемо зараз знати, коли це розпочнеться. Якщо його звільнять десь у лютому чи в березні, то може з’явитись вже на першу гру відбіркового циклу Євро проти Англії. Якщо ні, то Ребров наприкінці травня може підійти до керівництва, щоб клуб не виплачував зарплатню за останній місяць та провів його з іншим тренером.

Головне, за моєю інформацією, контракт з Ребровим в УАФ готові підписувати на 7 років, враховуючи цикл ЧС-2030", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, контракт Олександра Петракова з УАФ завершується в грудні. Поки ні тренер, ні УАФ не повідомляли бодай про намір продовжити співпрацю. Сергія Реброва називають одним із головних кандидатів на посаду.

Збірна України не зможе зібратися до кінця 2022 року – клуби влаштували "демарш" Петракову